Don' t Look Up e la scena in cui si vede la troupe | Non è un errore

Adam McKay, regista di Don't Look Up, ha fatto chiarezza sulla scena del film in cui si vede la troupe, spiegando che non si tratta di un errore. Adam McKay ha spiegato perché la troupe di Don't Look Up appare in una scena del film, sottolineando il fatto che non si tratti di un errore. L'opera è disponibile su Netflix dal 24 dicembre e vede protagonisti Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Jonah Hill. Da quando è arrivato su Netflix, Don't Look Up è stato in grado di dividere il pubblico e la critica, tra coloro che considerano il film un capolavoro e coloro che invece non sono proprio riusciti ad apprezzarlo. In ogni caso, il lungometraggio diretto da Adam McKay è stato visto da ...

