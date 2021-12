Covid, boom contagi tra operatori sanitari: +177% in un mese (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Volano i contagi Covid tra gli operatori sanitari, che in un mese – dal 28 novembre al 28 dicembre – sono aumentati del 177%. Una crescita frenata, comunque, dalla terza dose, a giudicare dall’aumento del 222% nella popolazione generale che ha ricevuto il booster in misura assai minore. Lo indicano i dati elaborati dalla Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), per l’Adnkronos Salute, in base alle rilevazioni di sorveglianza integrata Covid in Italia dell’Istituto superiore di sanità. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Volano itra gli, che in un– dal 28 novembre al 28 dicembre – sono aumentati del 177%. Una crescita frenata, comunque, dalla terza dose, a giudicare dall’aumento del 222% nella popolazione generale che ha ricevuto il booster in misura assai minore. Lo indicano i dati elaborati dalla Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), per l’Adnkronos Salute, in base alle rilevazioni di sorveglianza integratain Italia dell’Istituto superiore di sanità. L'articolo proviene da Italia Sera.

