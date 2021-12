Col booster no a quarantena, Super green pass esteso ai trasporti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiquarantena azzerata ai vaccinati da meno di due mesi e a quelli con dose booster, ma anche estensione del Super green pass nell’ambito dei trasporti a lunga percorrenza, fiere e impianti sci. Tra nuove strette e qualche allentamento, il Governo è pronto a varare l’ultimo decreto anti-Covid di questo secondo anno di pandemia, che si chiude con numeri record sui contagi di questa quarta ondata (nelle ultime 24 ore sono stati quasi 100mila). Non passa però il fronte di chi chiedeva di estendere l’obbligo del Super green pass a tutte le categorie di lavoratori, nonostante la sponda delle Regioni. E non prevale la linea rigorista di chi come il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla scorta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiazzerata ai vaccinati da meno di due mesi e a quelli con dose, ma anche estensione delnell’ambito deia lunga percorrenza, fiere e impianti sci. Tra nuove strette e qualche allentamento, il Governo è pronto a varare l’ultimo decreto anti-Covid di questo secondo anno di pandemia, che si chiude con numeri record sui contagi di questa quarta ondata (nelle ultime 24 ore sono stati quasi 100mila). Nona però il fronte di chi chiedeva di estendere l’obbligo dela tutte le categorie di lavoratori, nonostante la sponda delle Regioni. E non prevale la linea rigorista di chi come il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla scorta ...

