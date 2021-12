Capodanno senza botti e festeggiamenti in piazza: chiusi bar e locali della movida (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono durissime le misure che il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi nel pomeriggio presso la Prefettura, ha deciso di adottare per far fronte all’evidente aumento dei contagi da Covid 19 anche in città. Presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano e con la partecipazione del Sindaco Clemente Mastella, il Comitato ha ordinato la chiusura dei bar e dei luoghi della movida (sono esclusi i ristoranti dall’ordinanza) per i giorni 31 dicembre, 1 e 2 gennaio, ha vietato l’uso di fuochi pirotecnici e ha disposto che le ludoteche e gli asili nido privati potranno riaprire solo il 10 gennaio 2022. Per la ripresa in presenza delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado il 10 gennaio vi sono ancora molti dubbi e si deciderà dunque nei primi giorni del nuovo anno a seconda delle cifre ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono durissime le misure che il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi nel pomeriggio presso la Prefettura, ha deciso di adottare per far fronte all’evidente aumento dei contagi da Covid 19 anche in città. Presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano e con la partecipazione del Sindaco Clemente Mastella, il Comitato ha ordinato la chiusura dei bar e dei luoghi(sono esclusi i ristoranti dall’ordinanza) per i giorni 31 dicembre, 1 e 2 gennaio, ha vietato l’uso di fuochi pirotecnici e ha disposto che le ludoteche e gli asili nido privati potranno riaprire solo il 10 gennaio 2022. Per la ripresa in predelle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado il 10 gennaio vi sono ancora molti dubbi e si deciderà dunque nei primi giorni del nuovo anno a seconda delle cifre ...

Advertising

repubblica : Discoteche, gestori in rivolta: “Senza Capodanno destinati a fallire” [di Viola Giannoli] - g_zerbato : RT @LucioMM1: Per arrivare a capodanno senza #quarantena basta non fare #tampone , poi vedete voi. - infoitinterno : Capodanno senza botti per difendere ambiente e animali - anteprima24 : ** Capodanno senza botti e festeggiamenti in piazza: chiusi bar e locali della movida ** - Mari19660 : RT @CrisciGloria: -