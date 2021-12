Capodanno, i consigli dell’Oipa per aiutare i nostri animali nella notte dei ‘botti’ (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un decalogo per informare i proprietari di cani e gatti su come comportarsi per metterli in sicurezza, durante la notte di Capodanno, dall’esplosione di botti e petardi. A fornirlo è l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), senza dimenticare la fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi, che spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta e può finire contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finire sotto le auto. “L’inizio del nuovo anno deve essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia – spiega il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto -Allo stesso tempo, facciamo appello alle forze dell’ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un decalogo per informare i proprietari di cani e gatti su come comportarsi per metterli in sicurezza, durante ladi, dall’esplosione di botti e petardi. A fornirlo è l’Organizzazione internazionale protezione(Oipa), senza dimenticare la fauna selvatica, uccelli edei parchi e dei boschi, che spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta e può finire contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finire sotto le auto. “L’inizio del nuovo anno deve essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia – spiega il presidente, Massimo Comparotto -Allo stesso tempo, facciamo appello alle forze dell’ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e ...

