A Calvi dell'Umbria un altro riconoscimento per la tutela dell'ambiente (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AMBIENTE: Calvi dell'Umbria PREMIATA DALL'ASM TERNI PER GLI ECCELLENTI RISULTATI OTTENUTI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta lunedì pomeriggio nell'aula consiliare. L'assessore all'Ambiente Sandro Spaccasassi: "Soddisfazione per il risultato raggiunto del 92% lordo in materia di rifiuti differenziati ma si può migliorare attraverso interventi mirati e continuativi. A breve utilizzeremo la 'bacheca del riuso' ". Calvi dell'Umbria – Un riconoscimento che rende orgogliosa tutta la cittadina calvese e che premia la propria sensibilità nei confronti dell'ambiente. Si è svolta infatti lunedì pomeriggio, 27 dicembre, nella sala consiliare la cerimonia di consegna del riconoscimento al Comune di ...

