Tor San Lorenzo, scontro tra 3 auto: strada chiusa al traffico

Brutto incidente questa sera intorno alle ore 19:00 in via di San Lorenzo, a Tor San Lorenzo di Ardea, all'altezza di via della Moletta. A scontrarsi tre auto, una Fiat Punto, una Smart e una Toyota. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo e un'ambulanza del 118. La strada è stata chiusa al traffico, con deviazione su via della Moletta per chi deve andare verso il centro di Tor San Lorenzo, per consentire i rilievi.

