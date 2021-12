Regina Elisabetta, intruso nella camera da letto: la reazione della sovrana è sconvolgente (Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo ha fatto irruzione nella camera da letto della Regina Elisabetta II. La reazione della sovrana è passata alla storia. Regina Elisabetta II (Getty Images)In queste ultime ore si parla di un uomo che ha tentato di introdursi al Castello di Windsor dove la sovrana sta passando le vacanze natalizie insieme alla sua famiglia. Secondo il Mirror, l’uomo pare che aveva addosso un’arma offensiva probabilmente da usare contro la Regina. Non tutti sanno che quarant’anni fa un uomo si è trovato faccia a faccia con la sovrana. Era una luminosa e calda mattina del 9 luglio 1982 quando Michael Fagan ha deciso di scalare il muro del Palazzo ... Leggi su chenews (Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo ha fatto irruzionedaII. Laè passata alla storia.II (Getty Images)In queste ultime ore si parla di un uomo che ha tentato di introdursi al Castello di Windsor dove lasta passando le vacanze natalizie insieme alla sua famiglia. Secondo il Mirror, l’uomo pare che aveva addosso un’arma offensiva probabilmente da usare contro la. Non tutti sanno che quarant’anni fa un uomo si è trovato faccia a faccia con la. Era una luminosa e calda mattina del 9 luglio 1982 quando Michael Fagan ha deciso di scalare il muro del Palazzo ...

Advertising

SkyTG24 : Un messaggio di auguri insolitamente personale quello che la Regina Elisabetta ha rivolto al Regno Unito per questo… - giastevenz : @RinnovoGigio Io ho beccato Proietti, Principe Filippo e Carla Fracci. Per vincere mi bastano 2 punti, mi ero gioca… - lucabasso_ : Dopo 6 bacari a Venezia stanotte ho sognato la Regina Elisabetta al banco del check in in un aeroporto. - RinnovoGigio : Dopo Gino Strada mi mancano solo Mark Hoppus e la Regina Elisabetta per trionfare al Fantamorto 2021. Urge accelera… - infoitestero : Il piano per assassinare la regina Elisabetta a Natale, 19enne lo aveva annunciato in un video -