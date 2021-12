Penne al sugo di noci: un primo speciale per iniziare l’anno con brio! (Di martedì 28 dicembre 2021) Le Penne al sugo di noci sono una vera e propria sciccheria. La ricetta rientra nel filone della tradizione italiana: dalle Marche al veneto, dalla Sardegna alla Campania, ogni regione ha una versione leggermente diversa, arricchita con una particolare tipico del territorio di riferimento. Quella lombarda, però, è la più ricca, la più elaborata e, forse, non ce ne vogliano le altre, la più golosa. Sarà per la presenza del burro o della besciamella, sarà per lo scalogno o per la frutta secca tostata, ma è davvero imperdibile! Procuratevi quindi: burro, 60 g grana padano o parmigiano reggiano grattugiato, 80 g noci, 12 scalogni, 2 besciamella, q.b. (qui la nostra ricetta per una versione light) prezzemolo, q.b. olio extravergine d’oliv, q.b. e ovviamente loro: Penne, 360 g acqua, q.b. sale ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 dicembre 2021) Lealdisono una vera e propria sciccheria. La ricetta rientra nel filone della tradizione italiana: dalle Marche al veneto, dalla Sardegna alla Campania, ogni regione ha una versione leggermente diversa, arricchita con una particolare tipico del territorio di riferimento. Quella lombarda, però, è la più ricca, la più elaborata e, forse, non ce ne vogliano le altre, la più golosa. Sarà per la presenza del burro o della besciamella, sarà per lo scalogno o per la frutta secca tostata, ma è davvero imperdibile! Procuratevi quindi: burro, 60 g grana padano o parmigiano reggiano grattugiato, 80 g, 12 scalogni, 2 besciamella, q.b. (qui la nostra ricetta per una versione light) prezzemolo, q.b. olio extravergine d’oliv, q.b. e ovviamente loro:, 360 g acqua, q.b. sale ...

