Napoli sotto choc | dopo Diego Armamdo Maradona | altro devastante lutto | il campione è morto nella notte

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è morto oggi, 28 dicembre per arresto cardiaco. Il decesso – apprende Fanpage.it da fonti sanitarie – è avvenuto alle 11.50 di questa mattina. L'uomo, nome completo Hugo Hernán Maradona, 52 anni, viveva nella zona Flegrea, nel comune di Monte di Procida, provincia di Napoli ed è deceduto nella sua abitazione. Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 di Pozzuoli che ne hanno constatato il decesso. A quanto si apprende il 52enne avrebbe dovuto sottoporsi a breve ad accertamenti cardiaci. Ma l'ultima crisi odierna gli è stata purtroppo fatale. La morte di Hugo arriva a poco più di un anno da quella di Diego Armando, avvenuta ...

