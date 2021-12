Napoli, piove sul bagnato: un altro top positivo al Covid (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo le positività di Insigne e Fabian, in casa Napoli bisogna aggiungere anche Lozano ai calciatori che hanno preso il Covid. Il Napoli ha chiuso il proprio 2021 con la sconfitta interna contro lo Spezia. Gli azzurri stanno attraversando un periodo di forte flessione, considerando gli otto punti totalizzati nelle ultime otto giornate di campionato. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo le positività di Insigne e Fabian, in casabisogna aggiungere anche Lozano ai calciatori che hanno preso il. Ilha chiuso il proprio 2021 con la sconfitta interna contro lo Spezia. Gli azzurri stanno attraversando un periodo di forte flessione, considerando gli otto punti totalizzati nelle ultime otto giornate di campionato. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

