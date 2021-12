Mobile Eccentric Droid | nuova e pionieristica piattaforma di piccola mobilità

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 28 dicembre 2021) MobED () è ladidi Hyundai Motor Group, all’insegna delle tecnologie robotiche all’avanguardia. Design innovativo con un corpo piatto e rettangolare, viaggia su quattro grandi ruote, con una sospensione indipendente che consente un bilanciamento ottimale e un movimento stabile anche su strade, o superfici, inclinate e irregolari. La sospensione consente alladi muoversi anche su ambienti urbani complessi regolando liberamente il suo passo e gli angoli di sterzata. “Abbiamo sviluppato laMobED per superare i limiti degli attuali robot di guida e di servizio per interni” ha commentato Dong Jin Hyun, Head of Hyundai Motor ...