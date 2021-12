Maxxi, aperture straordinarie fino al 9 gennaio (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – Mostre e progetti speciali tra arte, architettura, fotografia, design; aperture straordinarie per tutto il periodo delle feste con visite guidate gratuite e laboratori per bambini e famiglie; prorogata per un altro anno l’apertura al pubblico della straordinaria casa/museo di Giacomo Balla, opera d’arte totale. L’offerta per queste feste natalizie del Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma, è più varia e ricca che mai. aperture straordinarie E VISITE GUIDATE GRATUITE – Il Maxxi sarà aperto venerdì 31 dicembre (ore 11-17). Sarà inoltre aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) da sabato 1° gennaio fino a domenica 9 gennaio, incluso giovedì 6 gennaio (martedì-venerdì dalle 11 alle 19; sabato e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – Mostre e progetti speciali tra arte, architettura, fotografia, design;per tutto il periodo delle feste con visite guidate gratuite e laboratori per bambini e famiglie; prorogata per un altro anno l’apertura al pubblico della straordinaria casa/museo di Giacomo Balla, opera d’arte totale. L’offerta per queste feste natalizie del, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma, è più varia e ricca che mai.E VISITE GUIDATE GRATUITE – Ilsarà aperto venerdì 31 dicembre (ore 11-17). Sarà inoltre aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) da sabato 1°a domenica 9, incluso giovedì 6(martedì-venerdì dalle 11 alle 19; sabato e ...

