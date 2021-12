Manchester United | Maguire | «Il Covid ci ha colpito duramente ma non deve essere un alibi»

(Di martedì 28 dicembre 2021) Harry, capitano del, ha parlato così dopo il pareggio contro il Newcastle Harry, capitano del, ha parlato così dopo il pareggio contro il Newcastle.– «È stato un periodo difficile, ilci ha. Abbiamo avuto persone con sintomi e persone senta sintomi, sono scesi in campo ragazzi che si stanno ancora riprendendo dopo lo stop. Ovviamente questo non serve a giustificare i passaggi sbagliati e le occasioni che abbiamo fallito. Alla fine il pareggio è il risultato giusto, ma siamo davvero dispiaciuti per la prestazione. Cavani? Ha avuto in grande impatto, è entrato benissimo: è stata la chiave per pareggiare la partita». L'articolo proviene da ...

Harry Maguire, capitano del, ha parlato così dopo il pareggio contro il Newcastle Harry Maguire, capitano del, ha parlato così dopo il pareggio contro il Newcastle. COVID - "È stato un periodo ...Ci sono, poi, due piste importanti, che portano direttamente a. Non stiamo parlando Pogba, sogno dell'estate, bensì di Edison Cavani e Anthony Martial. Su entrambi c'è da battere la ...Amaro in bocca in casa Manchester United dopo il pareggio di ieri sera sul campo del Newcastle in lotta per non retrocedere. L'atteggiamento di Ronaldo e Fernandes non è piaciuto Non decolla il nuovo ...Paul Pogba lascia il Manchester United? Le possibilità che il francese rimanga alla corte di Ralf Rangnick diminuiscono con il passare dei giorni e delle settimane. Il contratto è in scadenza e al mom ...