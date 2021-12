Lutto tra i No Vax: addio al portavoce più famoso (Di martedì 28 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Non ce l’ha fatta il noto portavoce della comunità no vax Mauro Buratti da Mantova. L’uomo, che era spesso ospite a La Zanzara, è stato sconfitto proprio dal Covid. Più o meno come è successo al cantante no vax Marcus Birks, anche Mauro Buratti da Mantova non è riuscito a vincere la sua lotta contro Leggi su youmovies (Di martedì 28 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Non ce l’ha fatta il notodella comunità no vax Mauro Buratti da Mantova. L’uomo, che era spesso ospite a La Zanzara, è stato sconfitto proprio dal Covid. Più o meno come è successo al cantante no vax Marcus Birks, anche Mauro Buratti da Mantova non è riuscito a vincere la sua lotta contro

