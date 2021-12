LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: Worley in testa, azzurre opache. Alle 13.00 serve la rimonta (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI BORMIO DAlle 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI Lienz 10.43 L’americana Paula Moltzan è 19ma a 1?68. Attenzione ora alla svizzera Camille Rast, in crescita esponenziale. 10.41 Discreta la francese Coralie Frasse Sombet, 16ma a 1?45. Ora Sofia Goggia è 17ma a 1?58. 10.39 Le prossime azzurre in gara scenderanno con i seguenti pettorali: 41 Karoline Pichler, 44 Roberta Melesi, 52 Vivien Insam. 10.38 La slovena Ana Bucik è 17ma a 1?64. Al momento Sofia Goggia, 16ma, porterebbe a casa solo 15 punticini. 10.37 Il podio è distante solo 53 centesimi per Marta Bassino, il problema è che ha tante atlete davanti: su questa pista è difficile fare la differenza. 10.36 L’austriaca ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO D11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI10.43 L’americana Paula Moltzan è 19ma a 1?68. Attenzione ora alla svizzera Camille Rast, in crescita esponenziale. 10.41 Discreta la francese Coralie Frasse Sombet, 16ma a 1?45. Ora Sofia Goggia è 17ma a 1?58. 10.39 Le prossimein gara scenderanno con i seguenti pettorali: 41 Karoline Pichler, 44 Roberta Melesi, 52 Vivien Insam. 10.38 La slovena Ana Bucik è 17ma a 1?64. Al momento Sofia Goggia, 16ma, porterebbe a casa solo 15 punticini. 10.37 Il podio è distante solo 53 centesimi per Marta Bassino, il problema è che ha tante atlete davanti: su questa pista è difficile fare la differenza. 10.36 L’austriaca ...

