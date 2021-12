La partenza di Insigne e la morte di Hugo Maradona. È stata la mano di un dio minore (Di martedì 28 dicembre 2021) Ore 12, arriva la notizia che il contatto fra Lorenzo Insigne e il Toronto (squadra della Major League Soccer nordamericana) è in dirittura d’arrivo. Ore 12.45, le agenzie battono la scomparsa di Hugo Maradona, 52enne fratello di Diego, anche lui per infarto nella sua casa a Monte di Procida. In tre quarti d’ora, l’ennesimo psicodramma napoletano a tinte forti, la mano di un dio minore che rinsalda il destino sportivo della squadra azzurra a quello della sua storia: Insigne, capitano di Frattamaggiore, non poteva indossare il numero 10 che gli sarebbe stato congeniale, poiché la società lo aveva ritirato in onore del Pibe. Hugo “el Turco” quella maglia l’ha solo accarezzata nei sogni, arrivato in Italia per intercessione fraterna e presto finito ai margini della rosa ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 dicembre 2021) Ore 12, arriva la notizia che il contatto fra Lorenzoe il Toronto (squadra della Major League Soccer nordamericana) è in dirittura d’arrivo. Ore 12.45, le agenzie battono la scomparsa di, 52enne fratello di Diego, anche lui per infarto nella sua casa a Monte di Procida. In tre quarti d’ora, l’ennesimo psicodramma napoletano a tinte forti, ladi un dioche rinsalda il destino sportivo della squadra azzurra a quello della sua storia:, capitano di Frattamaggiore, non poteva indossare il numero 10 che gli sarebbe stato congeniale, poiché la società lo aveva ritirato in onore del Pibe.“el Turco” quella maglia l’ha solo accarezzata nei sogni, arrivato in Italia per intercessione fraterna e presto finito ai margini della rosa ...

