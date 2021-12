Il traguardo del benessere mentale: stereotipi e vantaggi (Di martedì 28 dicembre 2021) Un italiano su due vive una qualche forma di malessere psicologico dovuto alla pandemia: depressione, stress post-traumatico, stress percepito, ansia e difficoltà legate al sonno sono tra i disturbi più diffusi. Disturbi che si manifestano con sempre maggior frequenza anche nei bambini e nei giovani al di sotto dei 18 anni. I benefici della psicoterapia online, l’infografica di Serenis In questo complesso quadro storico e sociale sono aumentate del 40% le richieste di supporto psicoterapico. Come interpretare questi dati? Se da un lato le difficoltà e le incertezze legate alla pandemia hanno evidenziato problematiche prima forse sottovalutate, d’altro canto rimane invariata una condizione riscontrata anche in tempi pre-pandemici: spesso per ritrovare una qualità di vita soddisfacente bisogna superare stigma sociale e pregiudizi. L’infografica di serenis.it – piattaforma di supporto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) Un italiano su due vive una qualche forma di malessere psicologico dovuto alla pandemia: depressione, stress post-traumatico, stress percepito, ansia e difficoltà legate al sonno sono tra i disturbi più diffusi. Disturbi che si manifestano con sempre maggior frequenza anche nei bambini e nei giovani al di sotto dei 18 anni. I benefici della psicoterapia online, l’infografica di Serenis In questo complesso quadro storico e sociale sono aumentate del 40% le richieste di supporto psicoterapico. Come interpretare questi dati? Se da un lato le difficoltà e le incertezze legate alla pandemia hanno evidenziato problematiche prima forse sottovalutate, d’altro canto rimane invariata una condizione riscontrata anche in tempi pre-pandemici: spesso per ritrovare una qualità di vita soddisfacente bisogna superare stigma sociale e pregiudizi. L’infografica di serenis.it – piattaforma di supporto ...

Advertising

ammiraretutto : RT @sognialcielo: - ascoltare MINIMO 30 secondi di canzone - gli ascolti tra le 23.00 e le 5.00 del mattino non sono conteggiati - STREAMM… - bassairpinia : Il traguardo del benessere mentale: stereotipi e vantaggi [infografica] - - marimarsalcedo7 : RT @sognialcielo: - ascoltare MINIMO 30 secondi di canzone - gli ascolti tra le 23.00 e le 5.00 del mattino non sono conteggiati - STREAMM… - Smgii1908 : @FianteAlighieri Le braccia dal manubrio si tolgono quando vedi lo striscione del traguardo e sei in fuga, non a 30 km dall'arrivo - 4liveit : Il traguardo del benessere mentale: stereotipi e vantaggi: -