Il ricordo di Cruciani per Mauro da Mantova | “Viveva di complotti”

"Ho fatto di tutto per convincerlo, la settimana in cui ha rifiutato il tampone e il ricovero dopo i sintomi è stata fatale. Pensavo, sbagliando, dopo tre settimane che il passare del tempo potesse aumentare le speranze. Era convinto di avere una semplice influenza". Commenta così Giuseppe Cruciani la morte di Mauro Buratti, il 61enne complottista no vax noto come "Mauro da Mantova" famoso per le interviste al programma radiofonico La Zanzara, condotto proprio da Cruciani insieme a David Parenzo. Buratti, ex carrozziere, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il conduttore radiofonico ha voluto ricordarlo, nonostante più volte lo avesse preso in giro per le sue strane teorie.

