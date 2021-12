Il reattore nucleare più potente d’Europa è entrato in funzione | al 100% della potenza entro giugno

Leggi su newnotizie

(Di martedì 28 dicembre 2021) A gennaio arriverà al 30%, che crescerà progressivamente fino al prossimo: è il nuovoche dopo anni di attesa è stato avviato in Finlandia “Un momento che sarà ricordato per sempre”. Lo ha sottolineato il vicepresidente senior per la produzione di energia elettrica Marjo Mustonen nell’annunciare l’entrata indi L'articolo NewNotizie.it.