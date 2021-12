Grave incidente frontale sulla Flaminia: 3 feriti gravi (Di martedì 28 dicembre 2021) Dalle ore 18:10 circa, la Squadra VVF del distaccamento di Montelibretti sta intervenendo a Riano, in Via Flaminia in Quarterella SS3, per incidente stradale tra due autovetture scontrate frontalmente. I Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente hanno estratto una persona dalle lamiere, mentre altre due risultano ferite in maniera Grave. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) Dalle ore 18:10 circa, la Squadra VVF del distaccamento di Montelibretti sta intervenendo a Riano, in Viain Quarterella SS3, perstradale tra due autovetture scontrate frontalmente. I Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente hanno estratto una persona dalle lamiere, mentre altre due risultano ferite in maniera. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Grave incidente frontale sulla Flaminia: 3 feriti gravi - infoitinterno : Incidente a Torrevecchia Pia (PV) tra due auto, una finisce contro palo: grave bimba di 7 anni - News_24it : LATINA - Grave incidente stradale ieri sera in via Emanuele Filiberto, nel tratto tra via Grassi e via Marchiafava,… - WhoistheDark : @Smartitina Senza offesa: ma chi se li incula i non vaccinati? Pensa che c'è chi potrebbe avere un'urgenza medica… - Roma__SPQR : Incidente via Collatina: jeep ribaltata dopo scontro con un'auto, grave una 61enne -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Tre feriti in un frontale sulla Casale - Vercelli Tre le persone ferite a quanto pare in modo non grave. A causa dell'incidente il traffico ha subito un rallentamento.

Rosolini. Deceduto lo storico titolare di CentrArredi Oltre un anno fa era rimasto vittima di un grave incidente stradale dal quale era riuscito a rimettersi ? Rosolini. Deceduto lo storico titolare di CentrArredi Leggi altro ...

Grave incidente stradale ad Albenga: deceduto un uomo IVG.it Incidente stradale in via Faentina: auto si ribalta su un fianco, 40enne finisce in ospedale Nella tarda mattinata di oggi, 28 dicembre, si è verificato un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, alla rotonda dei Fornasari, lungo via Faentina, a Ravenna.

Alagna: sciatore trasportato in codice giallo a Novara Secondo grave incidente sugli sci ad Alagna. Al Passo dei Salati un uomo ci circa 30 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Novara in codice giallo, nella giornata di oggi.

Tre le persone ferite a quanto pare in modo non. A causa dell'il traffico ha subito un rallentamento.Oltre un anno fa era rimasto vittima di unstradale dal quale era riuscito a rimettersi ? Rosolini. Deceduto lo storico titolare di CentrArredi Leggi altro ...Nella tarda mattinata di oggi, 28 dicembre, si è verificato un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, alla rotonda dei Fornasari, lungo via Faentina, a Ravenna.Secondo grave incidente sugli sci ad Alagna. Al Passo dei Salati un uomo ci circa 30 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Novara in codice giallo, nella giornata di oggi.