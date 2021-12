Grande Fratello Vip 6, 30^ Puntata: Alessandro Basciano tra due fuochi! (Di martedì 28 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, 30^ Puntata: Alessandro Basciano è entrato da poco nella casa più spiata d’Italia e sembra già fare una vera e propria strage di cuori. Adesso il nuovo concorrente si trova tra due fuochi che sono Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Quest’ultima si è ritrovata in preda alla gelosia nei confronti del bello della casa e della sua amica che ormai è sempre più vicina a Basciano… Ecco che cosa è successo in questa 30^ Puntata del Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 30^ Puntata: tutte pazze per Alessandro Basciano, lui tra Sophie e Jessica! In questa 30^ Puntata del Grande ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 28 dicembre 2021)Vip 6, 30^è entrato da poco nella casa più spiata d’Italia e sembra già fare una vera e propria strage di cuori. Adesso il nuovo concorrente si trova tra due fuochi che sono Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Quest’ultima si è ritrovata in preda alla gelosia nei confronti del bello della casa e della sua amica che ormai è sempre più vicina a… Ecco che cosa è successo in questa 30^delVip 6.Vip 6, 30^: tutte pazze per, lui tra Sophie e Jessica! In questa 30^del...

