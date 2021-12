GF Vip 6 | lite tra Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo | tutta colpa dei beauty

Leggi su diredonna

(Di martedì 28 dicembre 2021) Protagonista della trentesima puntata del Grande Fratello Vip 6 , in onda lunedì 27 dicembre 2021, è stata una furiosatra. Poche ore prima della diretta, tra le due showgirl sono volate parole forti e il clima all’interno della Casa più spiata d’Italia si è acceso, e non poco. Vi raccomandiamo... GF Vip 6:"bendata" tra i nuovi inquilini della Casa Le due vippone pare abbiano discusso per i quattrodi Valerina, o almeno questo è uno dei motivi. Incalzate da Alfonso Signorini hanno dato la loro versione dei fatti.ha rivelato: “Stamattina mi sono ...