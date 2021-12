Genoa, anche Shevchenko positivo al Covid (Di martedì 28 dicembre 2021) Andriy Shevchenko ha il Covid-19. L’allenatore del Genoa è risultato positivo in seguito all’ultimo tampone effettuato e così come annunciato dal club ligure si trova in isolamento a nove giorni di distanza dal prossimo impegno in campionato alla ripresa il 6 gennaio. Il tecnico ucraino dunque si aggiunge al capitano Domenico Criscito, mentre gli altri componenti del gruppo squadra sono negativi. Domani riprenderanno il via gli allenamenti in vista del Sassuolo sotto la guida del vice Mauro Tassotti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Andriyha il-19. L’allenatore delè risultatoin seguito all’ultimo tampone effettuato e così come annunciato dal club ligure si trova in isolamento a nove giorni di distanza dal prossimo impegno in campionato alla ripresa il 6 gennaio. Il tecnico ucraino dunque si aggiunge al capitano Domenico Criscito, mentre gli altri componenti del gruppo squadra sono negativi. Domani riprenderanno il via gli allenamenti in vista del Sassuolo sotto la guida del vice Mauro Tassotti. SportFace.

