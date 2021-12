Fallimento Lamorgese: raddoppiati gli sbarchi (Di martedì 28 dicembre 2021) Oltre 66mila migranti già arrivati nel 2021. Altri mille su due navi Ong chiedono un porto in Italia Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) Oltre 66mila migranti già arrivati nel 2021. Altri mille su due navi Ong chiedono un porto in Italia

Ultime Notizie dalla rete : Fallimento Lamorgese Fallimento Lamorgese. Raddoppiati gli sbarchi Ecco il risultato delle politiche immigrazioniste del ministro dell'Interno Lamorgese. Eppure è ancora al suo posto". E a sottolineare che qualcosa non va per il verso giusto è anche il sindaco di ...

**Open arms: Fratoianni, 'giudizio politico su Salvini definitivo da cittadini, non da giudici'** (2) ...portano sempre a un clamoroso fallimento. Le politiche emergenziali riproducono sempre le stesse contraddizioni'. Il leader di Sinistra italiana sottolinea ancora: 'Io ho criticato la Lamorgese per ...

Fallimento Lamorgese: raddoppiati gli sbarchi ilGiornale.it Fallimento Lamorgese: raddoppiati gli sbarchi Oltre 66mila migranti già arrivati nel 2021. Altri mille su due navi Ong chiedono un porto in Italia In scena si replica. Per l'ennesima volta. Due navi Ong cariche di migranti invocano un porto sicur ...

Suicidio questore Biella: sindacato Li.Si.Po chiede dimissioni Lamorgese La strategia di contrasto al fenomeno suicidi nella Polizia di Stato, attuata dai vertici ministeriali, a giudizio del LI.SI.PO. è palesemente fallimentare, afferma il sindacato, e per questo chiede n ...

