Dominik Paris ancora re di Bormio | Ho preso rischi e ho vinto

Eurosport_IT : IL RE É TORNATO! ?? Dominik Paris è semplicemente mostruoso: l'azzurro conquista la discesa libera di Bormio, setti… - ItaliaTeam_it : DOMME SEI UN MITO! ?? Discesa capolavoro, è ancora Dominik Paris a vincere a Bormio! #ItaliaTeam | @Fisiofficial - ItaliaTeam_it : Uno spettacolo nello spettacolo. Dominik Paris sulla Stelvio! ???? #ItaliaTeam | @Fisiofficial - Pezzadazienda : RT @perchetendenza: 'Stelvio': Perché Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, gara valida per la Coppa del mondo di sci alpino,… - markred17 : RT @Eurosport_IT: IL RE É TORNATO! ?? Dominik Paris è semplicemente mostruoso: l'azzurro conquista la discesa libera di Bormio, settima vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Dominik Paris

Bormio, 28 dicembre 2021 " Mai nessuno nella storia della Coppa del Mondo aveva vinto sei discese sulla stessa pista. Didier Cuche si era fermato a 5 a Kitzbuhel, macon il successo odierno si è preso da solo il record. Sesta vittoria in libera, settima in totale a Bormio considerando anche il supergigante. Insomma, sulla Stelvio nessuno può ...Lo si sapeva ormai da tempo che la massacrante Stelvio di Bormio, con i suoi 3.270 metri che non danno tregua e consumano ogni energia, era la pista preferita diche vi aveva già conquistato sei vittorie. Ma questa volta Domme si è superato e a 32 anni ha vinto di nuovo, raccogliendo il suo sesto incedibile successo in discesa (e uno in SuperG): ...Dominik Paris si è aggiudicato la discesa libera di Bormio, gara valida per la Coppa del mondo. Per l'azzurro è la settima vittoria di Coppa sul passo dello ...Bormio, 28 dicembre 2021 – Mai nessuno nella storia della Coppa del Mondo aveva vinto sei discese sulla stessa pista. Didier Cuche si era fermato a 5 a Kitzbuhel, ma Dominik Paris con il successo odie ...