Come i No Vax hanno sfruttato il decesso di Marco Ferracuti, cascando nell'omonimia (Di martedì 28 dicembre 2021) Circolano online diversi meme dove viene attribuita la morte di Marco Ferracuti, autore di un post Facebook dove annunciava di aver rimosso gli amici No Vax. In quanto sostenitore del vaccino anti Covid-19, gli ambienti antivaccinisti hanno colto l'occasione per lanciare l'ennesimo post social per sostenere che sia deceduto a seguito dell'iniezione. Problema: a morire è stato un omonimo che non era ancora stato vaccinato con la prima dose (in quanto guarito da Covid-19). Per chi ha fretta Il decesso riguarda l'ex consigliere comunale Marco Ferracuti, non l'utente che i No Vax avevano preso di mira per le sue posizioni Pro Vax. L'ex consigliere comunale era uno dei guariti dalla Covid ed è deceduto pochi giorni prima l'appuntamento per la prima dose del vaccino.

