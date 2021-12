“Ci sarà” Sanremo 2022 | clamorosa indiscrezione sul nome più atteso Amadeus costretto a parlare

Leggi su tuttivip

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ormai l’attesissimo 72esimo Festival di, in onda al prossimo primo al 5 febbraio, terza edizione perin qualità di direttore artistico, si sta avvicinando sempre di più ed infatti è l’argomento che è più trattato dal gossip e durante le chiacchiere tra spettatori. La domanda più gettonata è se Fiorello cio no. Oramai, grazie allo scoop diffuso da Giuseppe Candela attraverso il portale di Roberto D’Agostino, Dagospia, è quasi certo che Alessia Marcuzzi non affiancheràcome si sperava sul palco di. Stessa sorte per Elisa Isoardi e Elettra Lamborghini. Tommaso Paradiso ci, ma non come co-conduttore. Fiorello? Un quesito davvero scottante, lui edsono una coppia sempre ...