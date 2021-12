Caso Luongo | l’opposizione chiede all’assessore di rimettere le deleghe

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiAttraverso una nota stampa i Consiglieri Comunali Francesco Iandolo, Luca Cipriano, Marietta Giordano, Ettore Iacovacci, Franco Russo, Nicola Giordano ed Amalio Santoro sollevano ilStefano. L’incidente che nei giorni scorsi ha coinvolto l’assessore, risultato poi positivo all’alcoltest come riportato dagli organi di stampa, smette di essere un fatto privato nel momento in cui ad essere coinvolto non è un giovane autore di una, per quanto gravissima, “ragazzata” ma un amministratore conpesanti nella giunta di un comune capoluogo e volentieri avremmo fatto a meno di commentare se ci fossero state scuse o un segnale politico che invece non sono arrivati. In un tempo dove i giovani non vengono valorizzati, sono continuamente criticati per il loro “stile di vita” e ...