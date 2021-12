Calcio: Pronto assalto Real a Mbappè, poi Haaland o Vlahovic (Di martedì 28 dicembre 2021) Fra pochi giorni il francese sarà libero di firmare per la prossima stagione MADRID (SPAGNA) - Ancora pochi giorni e Kylian Mbappè sarà libero di firmare col Real Madrid per la prossima stagione. L'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Fra pochi giorni il francese sarà libero di firmare per la prossima stagione MADRID (SPAGNA) - Ancora pochi giorni e Kyliansarà libero di firmare colMadrid per la prossima stagione. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pronto Calcio: Pronto assalto Real a Mbappè, poi Haaland o Vlahovic Ma Florentino Perez è pronto a raddoppiare. Il presidente del Real sogna di affiancare a Mbappè Erling Haaland, che avrebbe indicato nelle merengues la sua prima scelta. Ma la concorrenza della ...

Mundo Deportivo: 'Barcellona, visite mediche per Ferran Torres' BARCELLONA - A Barcellona stanno per abbracciare il nuovo acquisto di mercato. Ferran Torres è arrivato , dove è pronto a cominciare la sua nuova avventura in maglia blaugrana. Secondo Mundo Deportivo , l'attaccante del Manchester City oggi svolgerà le visite mediche di rito. Se dagli esami non verranno ...

Le pagelle di Bajrami: talento vero che ricama calcio. Pronto per diventare un uomo mercato

UFL, il gioco di calcio gratis che sfida FIFA, ha una data per il gameplay Strikerz Inc. ha svelato che a fine gennaio scopriremo finalmente il gameplay di UFL, il nuovo gioco di calcio gratis che vuole sfidare FIFA.

