(Di martedì 28 dicembre 2021)Tv di27: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 27per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

chetempochefa : Anche ieri ottimi ascolti per #CTCF che sfiora i 2 milioni e mezzo di telespettatori e il 10,4% di share, con un pi… - gaiainstabile : @GrandeFratello Silenzio ieri sera il film Cenerentola a fatto più ascolti di voi - Iosperiamoche1 : Gli ascolti di ieri nonostante una puntata super noiosa e praticamente quasi totalmente dedicata agli anziani confe… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 27 dicembre 2021: Access Prime Time e Preserale - infoitcultura : Ascolti ieri sera, lunedì 27 dicembre: Grande Fratello Vip contro Cenerentola -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

, lunedì 27 dicembre 2021: i dati auditel dei principali programmi andati in onda nel daytime Com'è andata inla giornata di, 27 dicembre? Vediamo, di seguito, i dati auditel ...TV "sera, lunedì 28 dicembre , il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con Cenerentola , il film natalizio andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la ...Ascolti ieri, lunedì 27 dicembre 2021: i dati auditel dei principali programmi andati in onda nel daytime Com'è andata in ascolti la giornata di ieri, 27 ...Ascolti Grande Fratello Vip 6, trentesima puntata: auditel del 28 dicembre 2021, Alfonso Signorini contro Cenerentola su Rai1.