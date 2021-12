Vacanza in montagna: ecco cosa mettere in valigia! (Di lunedì 27 dicembre 2021) ecco il periodo dell’anno in cui ci si può dedicare qualche giorno in montagna! Ma cosa è meglio mettere in valigia per evitare di portarsi dietro roba inutile? Vediamolo con questo post! Cardigan Pinko, borsa Le Pandorine, berretto Woolrich cosa mettere in valigia per una Vacanza in montagna: il capo spalla caldo Potete scegliere quello che vi fa sentore più a vostro agio e che trovate più caldo e confortevole. Potrebbe essere un bel piumino, anche in versione oversize, se amate il gusto un po’ street style, oppure un teddy bear coat, da completare magari con borsette coloratissime. Altrimenti un’altra ottima opzione è l’ecopelliccia, super cool anche se la scegliete coloratissima. cosa mettere in valigia per una ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 dicembre 2021)il periodo dell’anno in cui ci si può dedicare qualche giorno in! Maè meglioin valigia per evitare di portarsi dietro roba inutile? Vediamolo con questo post! Cardigan Pinko, borsa Le Pandorine, berretto Woolrichin valigia per unain: il capo spalla caldo Potete scegliere quello che vi fa sentore più a vostro agio e che trovate più caldo e confortevole. Potrebbe essere un bel piumino, anche in versione oversize, se amate il gusto un po’ street style, oppure un teddy bear coat, da completare magari con borsette coloratissime. Altrimenti un’altra ottima opzione è l’ecopelliccia, super cool anche se la scegliete coloratissima.in valigia per una ...

