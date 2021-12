Uncharted: una foto mette i Sully e Nathan Drake dei videogioco a confronto con quelli del film (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un'immagine mette a confronto l'aspetto di Nathan Drake e Sully nei videogiochi di Uncharted con Tom Holland e Mark Wahlberg, che li interpretano nell'aadattamento cinematografico in arrivo. Mancano solo un paio di mesi all'uscita dell'adattamento cinematografico di Uncharted, mentre una foto pubblicata sui social media mette a confronto l'aspetto di Nathan Drake e Sullynei videogiochi Naughty Dog con quello dei loro interpreti nel film, Tom Holland e Mark Wahlberg. Ricordiamo che il casting di Uncharted è stato lungo e tormentato così come lo sviluppo della pellicola. Quando qualcuno pensa al personaggio di Nathan ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un'immaginel'aspetto dinei videogiochi dicon Tom Holland e Mark Wahlberg, che li interpretano nell'aadattamento cinematografico in arrivo. Mancano solo un paio di mesi all'uscita dell'adattamento cinematografico di, mentre unapubblicata sui social medial'aspetto dinei videogiochi Naughty Dog con quello dei loro interpreti nel, Tom Holland e Mark Wahlberg. Ricordiamo che il casting diè stato lungo e tormentato così come lo sviluppo della pellicola. Quando qualcuno pensa al personaggio di...

Advertising

gastanuke : Prima di Matrix 4, hanno fatto vedere un po' di trailer, una bella fotografia dello stato attuale del cinema. Morb… - christianavdw : Si può chiedere che #Uncharted esca il 14 febbraio anziché il 17? Potrei finalmente trovare in sala la mia anima ge… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Uncharted - Nuovo Trailer Ufficiale | Dal 17 febbraio solo al cinema DAL 17 FEBBRAIO SOLO AL CINEMA Basato… - cris19believe : MA IN CHE SENSO RUDY PANKOW SARÁ IN UNCHARTED CON TOM HOLLAND? MI TROVO IN UNA SIMULAZIONE? - AlessioParodi6 : @ArturoB23022138 Quando non se ne sentiva assolutamente la mancanza, perché come dici tu 'non c'è un manuale', ma s… -