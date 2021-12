Ultime Notizie Roma del 27-12-2021 ore 13:10 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio aumentano i contagi da covid e soprattutto tra ragazzi i bambini si prepara un capodanno blindato senza eventi pubblici e con sale da concerto e discoteche chiusi ieri con soli 217000 anni effettuati se ne sono contati 24883 mentre per molti non vaccinati si sono aperte le porte nelle terapie Intensive una variante omicron si espande anche all’estero quasi 50 mila nuovi casi in un giorno a New York e anche per oggi nel mondo è prevista la cancellazione di numerosi voli per i contagi tra piloti ed equipaggi quasi 8 mila nel fine settimana di Natale in montagna aprono le piste da sci ma il virus tutti gli arrivi il presidente somalo Mohamed abdullahi Mohamed detto fermato annunciato che sospendere il primo ministro Mohamed Hussein roble una decisione che appare legato a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio aumentano i contagi da covid e soprattutto tra ragazzi i bambini si prepara un capodanno blindato senza eventi pubblici e con sale da concerto e discoteche chiusi ieri con soli 217000 anni effettuati se ne sono contati 24883 mentre per molti non vaccinati si sono aperte le porte nelle terapie Intensive una variante omicron si espande anche all’estero quasi 50 mila nuovi casi in un giorno a New York e anche per oggi nel mondo è prevista la cancellazione di numerosi voli per i contagi tra piloti ed equipaggi quasi 8 mila nel fine settimana di Natale in montagna aprono le piste da sci ma il virus tutti gli arrivi il presidente somalo Mohamed abdullahi Mohamed detto fermato annunciato che sospendere il primo ministro Mohamed Hussein roble una decisione che appare legato a ...

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Agenzia_Ansa : Settemila voli cancellati nel weekend di Natale, migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel caos dagli Sta… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - fabio_busellini : A quanto pare la vaccinazione non è più sicura al ?? % Lo dimostrano le ultime notizie sull’innalzamento significati… - schnitzlerrr : RT @DomaniGiornale: ?? #Covid, in #Italia terapie intensive al 12 per cento: superata la soglia critica -