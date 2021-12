Su Sky Uno e Now stasera arriva Harry Potter il Torneo delle Case di Hogwarts (Di lunedì 27 dicembre 2021) stasera su Sky Uno e Now (in streaming) alle 20.10 ci sarà Harry Potter e il Torneo delle Case di Hogwarts, il quiz show per veri esperti del mondo magico. Quattro puntate dal 27 al 30 Dicembre per un quiz show ad eliminazione diretta di portata epica. A presentare l’evento c’è Helen Mirren, una donna che dalle movenze e compostezza ricorda la celebre professoressa Mc Granitt, interpretata da Maggie Smith. Tra gli ospiti delle puntate ci saranno anche protagonisti della saga, quali: Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood. Tra i superfan troviamo invece Pete Davidson e Jay Leno. Hogwarts vi invita ad assistere a un epico Torneo tra le Case. Quattro squadre, un solo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 dicembre 2021)su Sky Uno e Now (in streaming) alle 20.10 ci saràe ildi, il quiz show per veri esperti del mondo magico. Quattro puntate dal 27 al 30 Dicembre per un quiz show ad eliminazione diretta di portata epica. A presentare l’evento c’è Helen Mirren, una donna che dalle movenze e compostezza ricorda la celebre professoressa Mc Granitt, interpretata da Maggie Smith. Tra gli ospitipuntate ci saranno anche protagonisti della saga, quali: Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood. Tra i superfan troviamo invece Pete Davidson e Jay Leno.vi invita ad assistere a un epicotra le. Quattro squadre, un solo ...

