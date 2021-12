Scuola: studente liceo Plinio, ‘ffp2 usate da chi vive in centro, non da chi arriva da fuori Gra’ (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Le mascherine ffp2 a Scuola nostra le usano soprattutto i compagni che abitano in centro verso piazza Bologna o Castro Pretorio, quelli che viaggiano da Ciampino o vengono da fuori il raccordo invece spesso arrivano addirittura senza mascherina e poi a Scuola indossano la chirurgica in dotazione del liceo, scomodissima e di non buona qualità”. La denuncia è di Enrico Dell’Amico, studente dell’ultimo anno e rappresentante d’istituto del liceo scientifico Plinio, Scuola romana nei pressi della stazione Termini, che per la sua collocazione è frequentata anche da molti pendolari, costretti a lunghi viaggi per potere andare a lezione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Le mascherine ffp2 anostra le usano soprattutto i compagni che abitano inverso piazza Bologna o Castro Pretorio, quelli che viaggiano da Ciampino o vengono dail raccordo invece spessono addirittura senza mascherina e poi aindossano la chirurgica in dotazione del, scomodissima e di non buona qualità”. La denuncia è di Enrico Dell’Amico,dell’ultimo anno e rappresentante d’istituto delscientificoromana nei pressi della stazione Termini, che per la sua collocazione è frequentata anche da molti pendolari, costretti a lunghi viaggi per potere andare a lezione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Scuola: studente Righi, 'ffp2? Noi studenti quello che capita, le usa chi se le può permettere'... - alebohred : l'attore che interpreta giulio aveva fatto un episodio in che dio ci aiuti e uno in don matteo e aveva sempre il ru… - unoqualcunque : @chiccazero8 @14flacko Non ho mai avuto nessun contatto con i prof fuori dalla scuola,finché sei studente deve rima… - hiboss_hiboss : RT @ant_s16: @boni_castellane Nella classe di un amico di mia figlia il 21 hanno avuto uno studente positivo. Tutti i suoi compagni di scu… - libertaconiata : @Luca_Gualtieri1 Le questioni sono 2: o gli italiani hanno il gene dell’ignoranza, cosa che ovviamente non esiste,… -