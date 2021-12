RFI, al via bando di gara europeo da 2,7 miliardi per tecnologia ERTMS in tutta Italia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara europeo di Rete Ferroviaria Italiana del valore di 2,7 miliardi di euro per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale ... Leggi su borsaitaliana (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ildidi Rete Ferroviariana del valore di 2,7di euro per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale ...

Ultime Notizie dalla rete : RFI via RFI, al via bando di gara europeo da 2,7 miliardi per tecnologia ERTMS in tutta Italia L'indirizzo strategico di RFI " spiega la nota " è di accelerare l'implementazione dell'ERTMS su tutta la propria rete entro il 2036 , in armonia con gli investimenti tecnologici di rinnovo degli ...

Lavori al nuovo sottopasso di Viserba: stop alle auto Da questa mattina (27 dicembre) e fino alle 15 di venerdì 31 dicembre, il sottopasso fra Via Ghelfi e Viale Lamarmora a Viserba sarà precluso al traffico delle auto . Lo riporta una nota di Rfi. saranno infatti realizzati alcuni lavori per migliorare il transito dei mezzi pesanti. L'...

