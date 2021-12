Rangnick come Klopp: «Dipendesse da me, non ingaggerei calciatori non vaccinati» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ralf Rangnick, tecnico ad interim del Manchester United, ha fatto eco a Jurgen Klopp, dichiarando di essere piuttosto riluttante all’idea che i Red Devils possano ingaggiare calciatori non vaccinati. Fermo restando il libero arbitrio, sono dell’idea che nel calcio, specialmente ai livelli a cui lo giochiamo noi, bisogna cercare di convincere i nostri calciatori a vaccinarsi, anche quelli riluttanti. «Ad essere onesto – ha dichiarato – non so chi, tra i nostri calciatori , abbia ricevuto due o tre vaccinazioni. È una domanda a cui può rispondere il solo dipartimento medico. Però so che abbiamo più calciatori vaccinati rispetto alla media della Premier League». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ralf, tecnico ad interim del Manchester United, ha fatto eco a Jurgen, dichiarando di essere piuttosto riluttante all’idea che i Red Devils possano ingaggiarenon. Fermo restando il libero arbitrio, sono dell’idea che nel calcio, specialmente ai livelli a cui lo giochiamo noi, bisogna cercare di convincere i nostria vaccinarsi, anche quelli riluttanti. «Ad essere onesto – ha dichiarato – non so chi, tra i nostri, abbia ricevuto due o tre vaccinazioni. È una domanda a cui può rispondere il solo dipartimento medico. Però so che abbiamo piùrispetto alla media della Premier League». L'articolo ilNapolista.

