Quarantena solo per i positivi? Cosa sta studiando il governo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sulle quarantene per i soli positivi al Covid il dibattito è ormai aperto: la conferma è arrivata dal commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che in visita all’hub vaccinale di Torino per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo ha dichiarato: “La riflessione sul numero di persone in Quarantena l’abbiamo fatta questa mattina con il ministro Speranza. Gli scienziati con l’Istituito superiore di sanità stanno studiando. Le quarantene oggi sono diverse a seconda che si sia vaccinati o meno, si sta vedendo Cosa mettere in campo“. Attualmente oltre mezzo milione di italiani sono positivi al Coronavirus, per la precisione 517mila, e circa 2 milioni in Quarantena. Il dibattito sulla Quarantena solo per i ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sulle quarantene per i solial Covid il dibattito è ormai aperto: la conferma è arrivata dal commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che in visita all’hub vaccinale di Torino per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo ha dichiarato: “La riflessione sul numero di persone inl’abbiamo fatta questa mattina con il ministro Speranza. Gli scienziati con l’Istituito superiore di sanità stanno. Le quarantene oggi sono diverse a seconda che si sia vaccinati o meno, si sta vedendomettere in campo“. Attualmente oltre mezzo milione di italiani sonoal Coronavirus, per la precisione 517mila, e circa 2 milioni in. Il dibattito sullaper i ...

