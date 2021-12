Pensioni, tutti gli aumenti da gennaio: cifre e tabella (Di lunedì 27 dicembre 2021) A partire da gennaio aumenteranno le Pensioni grazie a due fattori: le rivalutazioni in base all’inflazione e il taglio Irpef In arrivo i primi prospetti di calcolo relativi all’aumento delle Pensioni che si avrà a partire da gennaio 2022. Gli aumenti sono dovuti a due ordini di motivi: la rivalutazione al tasso di inflazione, ossia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 27 dicembre 2021) A partire daaumenteranno legrazie a due fattori: le rivalutazioni in base all’inflazione e il taglio Irpef In arrivo i primi prospetti di calcolo relativi all’aumento delleche si avrà a partire da2022. Glisono dovuti a due ordini di motivi: la rivalutazione al tasso di inflazione, ossia L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

DeBanked_ : RT @Freedonia85: Sono 2 essenzialmente le ipotesi al vaglio per la riforma delle pensioni: taglio del 20-35% rispetto a quanto versato, o u… - AtomizerGo : @chilisummer @sregolatore Esatto, perché le pensioni di oggi sono pagate dai lavoratori di oggi (e se si decide che… - Morrigh14917472 : @ImolaOggi Ci sono due diverse correnti in Codacons a quanto pare: una vuole vax per tutti e togliere pensioni ad a… - FerroFiordi : RT @MisssFreedom: E se gli italiani si accorgessero che di quella montagna di soldi del #pnrr non vedranno una lira perché rimangono tutti… - tambojosef : Abolire i vitalizi e pensioni d’oro e privilegi e sprechi e stipendi d’oro e paradisi fiscali in Europa e evasione… -