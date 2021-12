Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi insieme (anche) a Natale

(Di lunedì 27 dicembre 2021)hanno festeggiatoil giorno di. La coppia, uscita da poco allo scoperto – era novembre quando i due pubblicavano la foto del bacio sulla London Eye – hanno condiviso su Instagram uno scatto che li vede stretti in un abbraccio (e in versione natalizia) sotto un albero didecorato da mille lucine. Un’immagine dolcissima che in poco tempo ha fatto incetta di like e commenti da parte dei follower. Vi raccomandiamo...e il messaggio contro il cyberbullismo “Buone vacanze“, ha scritto la diciassettenne star di Stranger Things a corredo della foto, dove la si vede ...

webshakeit : Millie Bobby Brown, Natale con Jake Bongiovi - RegalinoV : Millie Bobby Brown, Natale con Jake Bongiovi - DrApocalypse : Millie Bobby Brown di Stranger Things esce con Jake Bongiovi, figlio di Jon Bon Jovi - backtospringday : MILLIE BOBBY BROWN HA COME SUOCERO BON JOVI??? - Friendsdontli15 : Ma Millie Bobby Brown sta con Louis Tomlinson e non lo sapevo -

Ultime Notizie dalla rete : Millie Bobby

MTV.IT

Sono una minaccia da abbattere o la salvezza della Terra, come in molti sostengono? Un film che vale la pena di essere visto anche solo per il ricchissimo cast composto da Vera Farmiga,...La storia d'amore traBrown e Jake Bongiovi continua: lo dimostra l'ultimo, festivo selfie postato dall'attrice! Il 25 dicembre, la star di Stranger Things ha pubblicato una foto in cui abbraccia il fidanzato, ...Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno trascorso il Natale insieme e pubblicato su Instagram una foto davanti all'albero di Natale.La storia d'amore tra Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi continua: lo dimostra l'ultimo, festivo selfie postato dall'attrice! Il 25 dicembre, la star di Stranger Things ha pubblicato una foto in cui a ...