L’ultima tentazione del Governo: lockdown totale per i No Vax (Di lunedì 27 dicembre 2021) lockdown per i non vaccinati. E’ questa L’ultima ipotesi che circola negli ambienti del Governo. La crescente diffusione della variante Omicron (che dovrebbe raggiungere il picco a gennaio 2022) nel mondo e l’aumento dei contagi in Italia degli ultimi giorni potrebbero generare una situazione fuori controllo senza misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già varate. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 dicembre 2021)per i non vaccinati. E’ questaipotesi che circola negli ambienti del. La crescente diffusione della variante Omicron (che dovrebbe raggiungere il picco a gennaio 2022) nel mondo e l’aumento dei contagi in Italia degli ultimi giorni potrebbero generare una situazione fuori controllo senza misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già varate. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

