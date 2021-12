Advertising

infoitsport : Sampdoria, ufficiale la presidenza Lanna: “Grandissima emozione” - CalcioNews24 : #Lanna: «Grandissima gioia essere presidente della #Sampdoria» - CalcioPillole : La #Sampdoria, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'inizio della presidenza #Lanna. Di seguito la nota dei… - it_samp : #Lanna, le prime parole da #presidente: “Grandissima gioia” #sampdoria - circondatodiblu : RT @RaiSport: ? Marco #Lanna nuovo presidente della #Sampdoria Ha indossato 133 volte la maglia blucerchiata: 'E' una grandissima gioia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lanna Grandissima

"E' unagioia ed una fortissima emozione, il mio cuore è sempre stato blucerchiato", ha confessatoai suoi amici. Gli auguri da Dubai anche da parte di Roberto Mancini premiato ai ..., nato a Genova 53 anni fa, dal 1987 al 1993 è stato difensore della Sampdoria (insieme a una ... 'È unagioia e una fortissima emozione, il mio cuore è sempre stato blucerchiato' , ha ...Marco Lanna è il nuovo Presidente della Sampdoria. In serata, l’ex calciatore è stato eletto per prendere il posto di Massimo Ferrero, dimessosi dopo l'arresto. La ...Nella giornata di oggi, il Consiglio d'Amministrazione della Sampdoria si è riunito per eleggere il nuovo presidente del club blucerchiato. A spuntarla è stato l'ex ...