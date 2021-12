Jovanotti | il cantante è positivo al Covid

Leggi su zon

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tramite una serie di video pubblicati sul proprio profilo di Tik Tok,rivela di essere risultatoalal. Ad annunciarlo è stato lo stessoattraverso una serie di video, pubblicati sul suo profilo personale di Tik Tok. Tramite le clip pubblicate sui social,ha spiegato a tutti i suoi follower, come sta affrontando la malattia e il relativo isolamento. “Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Il Natale è passato e passerà anche il virus, dai. “È un’influenza, di quelle toste“- ha detto l’artista, mostrandosi in tenuta domestica, mentre girava per casa indossando una semplice maglietta bianca e una camicia a scacchi rossa. Parlando dei suoi sintomi, Lorenzo ha ...