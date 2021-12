Inter, Handanovic via a giugno? C’è il sondaggio di un club di Serie A! (Di lunedì 27 dicembre 2021) A gennaio l’Inter ufficializzerà l’accordo con Andrè Onana e poi sarà tempo di pensare anche alla questione Handanovic, portiere titolare dal 2012 (quando arrivò dall’Udinese) e capitano dell’Inter dal 2019. La situazione che riguarda lo sloveno è tutt’altro che chiara, le parti inizieranno a parlarne tra qualche mese. In casa nerazzurra c’è da capire se Samir accetterebbe un rinnovo di contratto a cifre molto più basse, e il ruolo da riserva. Samir Handanovic, Inter addioLa possibilità che alla fine Handanovic possa anche lasciare l’Inter dopo dieci stagioni è concreta. Nelle ultime ore, infatti, il suo agente, Fali Ramadani, parlando con la Lazio del possibile trasferimento di Kalinic in biancoceleste, ha sondato il terreno chiedendo a Tare cosa pensasse di un ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) A gennaio l’ufficializzerà l’accordo con Andrè Onana e poi sarà tempo di pensare anche alla questione, portiere titolare dal 2012 (quando arrivò dall’Udinese) e capitano dell’dal 2019. La situazione che riguarda lo sloveno è tutt’altro che chiara, le parti inizieranno a parlarne tra qualche mese. In casa nerazzurra c’è da capire se Samir accetterebbe un rinnovo di contratto a cifre molto più basse, e il ruolo da riserva. SamiraddioLa possibilità che alla finepossa anche lasciare l’dopo dieci stagioni è concreta. Nelle ultime ore, infatti, il suo agente, Fali Ramadani, parlando con la Lazio del possibile trasferimento di Kalinic in biancoceleste, ha sondato il terreno chiedendo a Tare cosa pensasse di un ...

