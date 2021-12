GF Vip, il party della principessa: scatta un bacio tanto atteso (Di lunedì 27 dicembre 2021) Jessica Selassiè festeggia il compleanno all’interno del loft di Cinecittà. Durante l’evento, scatta un bacio atteso da pubblico, web e gieffini! Durante il party organizzato in occasione del compleanno di Jessica Selassiè, scatta un bacio attesissimo non solo da pubblico e web, ma anche dai concorrenti del reality show. Finalmente Biagio e Miriana si lasciano andare a teneri baci ed effusioni d’amore e iniziano, così, a mostrare qualcosa di più intimo e spontaneo. I due ballano e si scambiano tenerezze e sguardi appassionati, Biagio si lascia andare e lo sguardo di Miriana parla più di mille parole. A fare la “guasta feste”, però, la solita Soleil Sorge che, rivolgendosi a Biagio commenta: “non è che siccome adesso è la tua fidanzata torniamo ad essere ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Jessica Selassiè festeggia il compleanno all’interno del loft di Cinecittà. Durante l’evento,unda pubblico, web e gieffini! Durante ilorganizzato in occasione del compleanno di Jessica Selassiè,unattesissimo non solo da pubblico e web, ma anche dai concorrenti del reality show. Finalmente Biagio e Miriana si lasciano andare a teneri baci ed effusioni d’amore e iniziano, così, a mostrare qualcosa di più intimo e spontaneo. I due ballano e si scambiano tenerezze e sguardi appassionati, Biagio si lascia andare e lo sguardo di Miriana parla più di mille parole. A fare la “guasta feste”, però, la solita Soleil Sorge che, rivolgendosi a Biagio commenta: “non è che siccome adesso è la tua fidanzata torniamo ad essere ...

