Fiorentina, il decalogo per riformare sistema calcio e procuratori (Di lunedì 27 dicembre 2021) Firenze, 27 dicembre 2021 - Il decalogo della Fiorentina per un calcio più sostenibile e per una regolamentazione chiara per i procuratori. Dopo il richiamo per regole uguali per tutti dello scorso 21 ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Firenze, 27 dicembre 2021 - Ildellaper unpiù sostenibile e per una regolamentazione chiara per i. Dopo il richiamo per regole uguali per tutti dello scorso 21 ...

Advertising

infoitsport : Decalogo Fiorentina a Fifa, Uefa e Figc per arginare il potere dei procuratori - infoitsport : Fiorentina, il decalogo per un calcio sostenibile: regole più chiare per l'attività dei procuratori - NCN_it : UN CALCIO PIÙ SOSTENIBILE E REGOLE PIÙ CHIARE PER I PROCURATORI: IL ‘DECALOGO’ DELLA FIORENTINA #Calcio… - SeEarn : UN CALCIO PIÙ SOSTENIBILE E REGOLE PIÙ CHIARE PER I PROCURATORI: IL ‘DECALOGO’ DELLA FIORENTINA #Calcio… - calciotoscano : #Fiorentina: il decalogo per un calcio più sostenibile -