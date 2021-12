Draghi, che schiaffo dalla Camera: nessun parere sulla Legge di Bilancio! (Di lunedì 27 dicembre 2021) ... così da portare entro sera il testo al Quirinale per la controfirma di Sergio Mattarella e infine pubblicarlo sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, come necessario per evitare il paventato ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 dicembre 2021) ... così da portare entro sera il testo al Quirinale per la controfirma di Sergio Mattarella e infine pubblicarloGazzetta Ufficiale il 31 dicembre, come necessario per evitare il paventato ...

Advertising

elio_vito : Ipocrisia ed incoerenza dei sovranisti: FdI lancia #speranzadimettiti ma non chiede le dimissioni di Draghi, anzi a… - Giorgiolaporta : Hanno distrutto il #presepe con le pecore che guardavano #Draghi e #Bassetti. Perché ci sono presepi da difendere e… - matteorenzi : Bene che Mario Draghi sottolinei l’importanza di accelerare sulla #TerzaDose. Le incertezze del ministro Speranza h… - casali612 : RT @elio_vito: Ipocrisia ed incoerenza dei sovranisti: FdI lancia #speranzadimettiti ma non chiede le dimissioni di Draghi, anzi auspica un… - CucchiarelliX : RT @intuslegens: #Draghi mente ancora. I dati attestano 60% di morti vaccinati e 40% non vaccinati. Lui ha detto l'opposto. Ancora aspetto… -