Daniela Santanché e il centrotavola di Natale Casamonica style (per non parlare del "pensiamo a quelli che questo non lo hanno") | VIDEO (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le piace il Natale, forse perché il clima festivo racchiude in sé quella sua parte della personalità creativa, fatta di luci e payette che a molti possono sembrare eccessive. E Daniela Santanche? sembra saperlo, ma ha deciso lo stesso di condividere sui suoi canali social un VIDEO che mostra la sua tavola natalizia, imbandita di cibo e non solo. Perché a rubare l'occhio non sono le portate della cena della Vigilia, ma quel centrotavola che sembra la sintesi (in miniatura) di un villaggio di Babbo Natale. +++ULTIM'ORA+++ Dopo l'abbattimento delle loro ville i Casamonica si trasferiscono nel centrotavola della #Santanchè pic.twitter.com/ebZKU5xKg2 — Massimo (@Misurelli77) December 26, 2021

