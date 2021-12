Casa: tutti gli incentivi per il ‘restyling’ 2022 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Superbonus, bonus ristrutturazioni, energia e mobili. Il 2022 ha le carte in regola per dare un forte impulso al settore edilizio, grazie alle misure inserite nella legge di bilancio. Il credito d’imposta al 110% è stato al centro del dibattito parlamentare, con la cancellazione del tetto Isee di 25.000 euro per le ville unifamiliari che ha visto l’accordo di tutta la maggioranza (a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. In generale il superbonus prevede delle scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. Per dare maggiore stabilità e certezza ai proprietari di abitazioni che decidono di cimentarsi nei lavori di restyling viene introdotta la proroga di 3 anni ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Superbonus, bonus ristrutturazioni, energia e mobili. Ilha le carte in regola per dare un forte impulso al settore edilizio, grazie alle misure inserite nella legge di bilancio. Il credito d’imposta al 110% è stato al centro del dibattito parlamentare, con la cancellazione del tetto Isee di 25.000 euro per le ville unifamiliari che ha visto l’accordo di tutta la maggioranza (a condizione che alla data del 30 giugnosiano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. In generale il superbonus prevede delle scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. Per dare maggiore stabilità e certezza ai proprietari di abitazioni che decidono di cimentarsi nei lavori di restyling viene introdotta la proroga di 3 anni ...

